Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала работу белорусского оппозиционера Светланы Тихановской. По словам журналистки, ее западные политтехнологи допустили ошибку.

Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала работу белорусского оппозиционера Светланы Тихановской. По словам журналистки, ее западные политтехнологи допустили ошибку.В своем "Телеграм" ведущая программы "60 минут" написала, что Светлана Тихановская часто говорит то, о чем следовало бы промолчать. Выходит глупо и невыгодно для оппозиции.Например, Тихановская раскрыла свои скандальные планы еще до проведения выборов президента Белоруссии. То есть получается, что она изначально стремилась не возглавить государство, а протестовать против Александра Лукашенко.Российские власти считают, что Светлана Тихановская является не самостоятельным политиком, а поддерживаемой Западом фигурой.17 Авг 2020 в 1:20 PDTРанее "Дни.ру" сообщали, что в Белоруссии. Член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова, что у нее есть очень сильная мотивация. Она не может спокойно жить, пока в стране есть политзаключенные.