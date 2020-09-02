ДТП с пострадавшими в Юрьевце. Там столкнулись сразу три легковых машины. Как нам сообщили в полиции, автомобиль «Тойота» направлялся в сторону Москвы и столкнулся с «Хёндаем». Тот в

ДТП с пострадавшими в Юрьевце. Там столкнулись сразу три легковых машины. Как нам сообщили в полиции, автомобиль «Тойота» направлялся в сторону Москвы и столкнулся с «Хёндаем». Тот в попутном направлении готовился к повороту. А после удара оказался на встречной полосе. Екатерина Симоненкова, сотрудник пресс-службы УМВД области: По предварительной информации, 56-летний водитель автомобиля «Тойота» при движении