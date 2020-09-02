Итоговый выпуск программы «Вести-Владимир» сегодня выйдет на 5 минут позднее - в 21.10.

В связи с оперативными изменениями на канале «Россия» итоговый выпуск программы «Вести-Владимир» сегодня выйдет на 5 минут позднее - в 21.10. Не пропустите!