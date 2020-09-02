Хотел заработать на фальшивках. Жителя города Владимира признали виновным. Как установлено судом и следствием, в январе этого года мужчина решил купить и сбыть поддельные купюры. Он
<a href="https://33live.ru/novosti/02-09-2020-vladimirca-pytavshegosya-zarabotat-na-poddelnyx-kupyurax-sud-priznal-vinovnym.html" target="_blank">Владимирца, пытавшегося заработать на поддельных купюрах, суд признал виновным</a> - Хотел заработать на фальшивках. Жителя города Владимира признали виновным. Как установлено судом и следствием, в январе этого года мужчина решил купить и сбыть поддельные купюры. Он
[url=https://33live.ru/novosti/02-09-2020-vladimirca-pytavshegosya-zarabotat-na-poddelnyx-kupyurax-sud-priznal-vinovnym.html]Владимирца, пытавшегося заработать на поддельных купюрах, суд признал виновным[/url] - Хотел заработать на фальшивках. Жителя города Владимира признали виновным. Как установлено судом и следствием, в январе этого года мужчина решил купить и сбыть поддельные купюры. Он