Хотел заработать на фальшивках. Жителя города Владимира признали виновным. Как установлено судом и следствием, в январе этого года мужчина решил купить и сбыть поддельные купюры. Он

Хотел заработать на фальшивках. Жителя города Владимира признали виновным. Как установлено судом и следствием, в январе этого года мужчина решил купить и сбыть поддельные купюры. Он планировал расплатиться ими за недорогие товары, а на сдачу получить настоящие деньги. Для этого владимирец дважды приобретал заведомо фальшивые билеты Центробанка. Виктория Туркова, старший помощник прокурора области: На территории