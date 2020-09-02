Владимирский художник Александр Варава предложил усложнить идею - через каждые пять лет вешать замок выше. Тогда будет видно, чьи чувства выдержали испытание временем.

Все видели места для влюбленных, куда прикрепляют замки, а ключ, например, выкидывают в воду.Владимирский художник Александр Варава предложил усложнить идею - через каждые пять лет вешать замок выше. Тогда будет видно, чьи чувства выдержали испытание временем.Александр Варава, заведующий отделом народного творчества: "Я хочу, чтобы это была скульптура. Не просто там дешевенько как-то. Потому что у нас есть мастера-кузнецы, которые выкуют все. Чтобы это был, как бриллиант Андреевского. В центре неё, я уже говорил, со всех сторон будут цифры: 5,10,15...до 60 лет. Заканчивают, на вершине, два традиционных кольца, и там написано, так на ребро: "Древо семьи", чтобы было видно. Потом лучи. Это довольно большая - 2,60 высота и метр 60 ширина".Александр Варава живет в селе Андреевское Александровского района. Там он и предлагает установить свое Древо семьи. У художника свой стиль, он характеризует его как "виброритм". В селе есть даже его галерея, и среди работ - портреты местных жителей. Его картины всегда содержат в себе что-то сказочное, даже языческое. Чего стоит только русская тройка - символ России или новое положение кота ученого.