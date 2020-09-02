Он выполнил норматив Мастера спорта международного класса.

В Московской области проходил Чемпионат России по стрельбе из малокалиберного оружия. В нём приняли участие и спортсмены Владимирской области, показав достойные результаты.В последний день соревнований разыгрывался комплект наград в стрельбе из малокалиберной винтовки, положение лежа, мужчины. Спортсмен из Юрьев-Польского Андрей Горулев одержал уверенную победу, заняв 1-ое место с результатом 656.2 очков, и выполнил норматив Мастера спорта международного класса.(Фото: Департамент физической культуры и спорта)