После задержания мужчина пытался не признал свою вину.

Ленинским районным судом вынесен приговор двум местным жителям. Они признаны виновными в покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.По информации прокуратуры Владимирской области, мужчина и женщина получали данные о месте нахождения крупной оптовой партии наркотических средств, забирали их и перевозили к месту жительства подсудимой, где фасовали на более мелкие партии, затем организовывали тайники. 14 августа 2019 года злоумышленники задержаны, незаконно хранимые при них наркотические средства МДМА, общей массой 5 грамм, а также гашиш, массой 15 грамм, изъяты. Их подсудимые не успели разместить по тайникам. Мужчина вину не признал, пояснил, что всем занималась его знакомая, а он участия в этом не принимал. По ее просьбе лишь делал записи в блокнот, истинное значение которых ему не было известно.Женщина дала признательные показания, пояснив, что совместно со своим подельником занималась распространением наркотиков. Государственный обвинитель представил суду исчерпывающие доказательства, изобличающие вину обоих подсудимых. Принимая во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимых, он ориентировал суд на назначение наказания, связанного с реальным лишением свободы на длительный срок. Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Женщина приговорена к 6 годам лишения свободы исправительной колонии общего режима. Реальное отбытие наказания женщине отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Приговор суда не вступил в законную силу.