Фигурант под предлогом продажи мойки высокого давления похитил деньги у жительницы Владимира.

В июне текущего года в УМВД России по городу Владимиру обратилась местная жительница, сообщившая о хищении у неё денег.Женщина пояснила сотрудникам полиции, что нашла в Интернете объявление о продаже мойки высокого давления. В ходе онлайн диалога продавец пояснил, что находится в другом городе и отправит товар транспортной компанией. В качестве подтверждения факта отправки он прислал фото автомойки в коробке. После этого на указанный счет заявительница направила 15000 рублей в качестве оплаты за товар. Однако, в назначенный срок товар так и не поступил, а продавец перестал выходить на связь. Поняв, что стала жертвой мошенничества, женщина обратилась в полицию.Сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Владимиру провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили, что злоумышленник может находиться за пределами региона.Оперативниками осуществлен командировочный выезд в Пермский край, где при содействии коллег фигурант, 20-летний местный житель, был задержан.Установлено, что автомойки у злоумышленника не было, а противоправную схему по завладению деньгами потерпевшей он продумал изначально.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину).Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Денежные средства в полном объеме возвращены потерпевшей.Сотрудники полиции в очередной раз напоминают гражданам: совершайте покупки только на проверенных сайтах и у проверенных продавцов!С осторожностью относитесь к приобретению товаров в социальных сетях. Прежде, чем что-либо купить на онлайн площадках, проверьте полную информацию о ней, изучите отзывы, в том числе на форумах, чтобы сделать вывод о благонадежности продавца, и только после этого принимайте решение о покупке.