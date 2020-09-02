Во Владимирской области направлено в суд уголовное дело о совершении хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере.

Во Владимирской области направлено в суд уголовное дело о совершении хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере.По информации пресс-службы областной прокуратуры, 44-летний местный предприниматель обратился в департамент предпринимательства с заявлением о получении субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой первоначального взноса по договору лизинга, в соответствии с которым данной организацией приобретены тягачи и полуприцепы.При предоставлении документов бизнесмен умолчал о том, что приобретенные в лизинг транспортные средства ранее уже находились в эксплуатации. Он предоставил в департамент дубликаты паспортов транспортных средств, не содержащие сведения о предыдущих владельцах.Мужчине была предоставлена субсидия в размере 1,7 млн рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению. Вину в инкриминируемом деянии обвиняемый не признал.