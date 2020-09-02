Вооруженный мужчина пытался отобрать у девочки рюкзак.

Полицейские задержали 22-летнего молодого человека, подозреваемого в нападении на школьницу во Владимире, сообщает СУ СК РФ по Владимирской области.По версии следствия, днем 28 августа злоумышленник напал на 14-летнюю девочку и попытался отобрать у нее рюкзак. Мужчина угрожал ей похожим на пистолет предметом. Однако школьница отказала сопротивление и смогла отбиться от нападавшего. Мужчина испугался, сел в машину и скрылся.Полицейские задержали подозреваемого на территории Нижегородской области. Молодой человек не признает свою вину.