Во Владимире начал ходить "троллейбус знаний".

Проект посвящен 75-летию российской атомной промышленности. Каждый пассажир должен ответить на вопросы викторины - например такие: можно ли долететь до Марса за полтора месяца? Какой изотоп является самым дорогим в мире? Троллейбус будет ходить по восьмому маршруту в течение двух месяцев.Илья Житков - директор информационного центра по атомной энергии: «Восьмерка то выбрана не случайно. Потому что всегда можно учится, познавать мир, поэтому восьмерка в этом принципе очень важна. как для атомной отрасли, потому что замкнуть ядерный-топливный цикл очень важная проблема, которой занимается наша страна».