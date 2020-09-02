Во Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Нижнего Новгорода.

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Нижнего Новгорода. Он подозревается в разбойном нападении на школьницу.По версии следствия,28 августаподозреваемый в целях завладения рюкзаком угрожая предметом, напоминающим пистолет, высказывая угрозы убийством, напал во Владимире на 14-летнюю девочку. Школьница оказала сопротивление. Мужчина испугался, сел в машину и скрылся с места происшествия.Оперативные службы регионального УМВД задержали нападавшего на территории Нижегородской области. Вину в содеянном он не признал. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.