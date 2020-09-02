По сути , это будет первое слушание, так как предыдущее отменилось из-за отсутствия адвоката обвиняемого.

Сегодня в Ленинском районном суде должно состояться заседание по делу водителя, который сбил 9-тилетнего Диму Куропаткина на Нижней Дуброве.По сути , это будет первое слушание, так как предыдущее отменилось из-за отсутствия адвоката обвиняемого. Напомним, трагедия произошла 28 мая поздно вечером. Дима переходил дорогу по нерегулируемому переходу. Врачи долго боролись за жизнь мальчика , но спасти его не смогли. Сейчас на этом переходе установлен светофор. О ходе заседания Вести расскажут в следующих выпусках.