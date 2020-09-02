По версии следствия, предприниматель получил 1,7 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Октябрьский районный суд Владимира рассмотрит уголовное дело в отношении предпринимателя, обвиняемого в хищении бюджетных средств, сообщает прокуратура Владимирской области.В 2014 году 44-летний мужчина обратился в департамент предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области, чтобы получить субсидию на возмещение части затрат по договору лизинга. Организация закупила седельные тягачи и полуприцепы.По данным следствия, мужчина умолчал, что закупаемые машины не новые и уже были в эксплуатации. Он предоставил дубликаты паспортов транспортных средств, в которых нет сведений о предыдущих владельцах. По версии следствия, предприниматель получил 1,7 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.