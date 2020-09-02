В память о событиях в Беслане в ВлГУ проведут традиционный митинг.

В память о событиях в Беслане в ВлГУ проведут традиционный митинг, в честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом. Начало в 17:00 около церкви состоится памятный митинг с участием преподавателей, студентов, выступит университетский струнный квартет и хор. Третьего сентября по всей стране состоятся траурные мероприятия, посвященные памяти погибшим в результате теракта в Беслане 1 сентября 2004 года. Тогда жертвами трагедии стали стали 334 человека, среди которых 186 - дети.