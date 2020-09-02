Он посвящен Первому Международному историко-культурному Свято-Андреевскому Форуму.

Во Владимире проходит десятидневный пленэр Союза художников России.Он посвящен Первому Международному историко-культурному Свято-Андреевскому Форуму. Событие приурочено к 865-летию основания Свято-Боголюбского монастыря Андреем Боголюбским и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Пленэр проходит не только во Владимире , но и в Суздале и Боголюбове - местах , связанных с великим князем. В нем вместе с владимирскими мастерами участвуют художник и из Москвы , Пенза, костромы . Юрьев-Польского. Свои работы они представят 6 сентября в Патриаршем саду . В день открытия форума.Игорь Черноглазов член Союза художников России:Это очень интересный пленэр. Исторический. Если раньше на Владимирской области проходили плкенэры, которые проводились, посвященные художникам, которые проживали в области , то это первый исторический пленэр, который мы давно готовили