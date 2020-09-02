Отправить в колонию-поселение и выплатить компенсацию морального вреда в три миллиона рублей. Во Владимира начался судебный процесс над автолюбителем, сбившем 9-летнего Диму Куропаткина на

Отправить в колонию-поселение и выплатить компенсацию морального вреда в три миллиона рублей. Во Владимира начался судебный процесс над автолюбителем, сбившем 9-летнего Диму Куропаткина на пешеходном переходе. От полученных травм мальчик скончался в начале июля. Мать погибшего подала гражданский иск на возмещение морального вреда. А обвинение затребовало лишить обвиняемого свободы. Елена Докторова, гособвинитель: Полагаю, что необходимо