Сегодня в Ленинском районном суде состоялось первое заседание по делу водителя, который сбил 9-летнего Диму Куропаткина.
Сегодня
в Ленинском районном суде состоялось первое заседание по делу
водителя,
который сбил 9-летнего Диму Куропаткина
на Нижней
Дуброве
Предыдущее слушание было отменено из-за отсутствия адвоката обвиняемого. Дело рассматривалось в особом порядке, подсудимый полностью признал свою вину. Принимая во внимание личность Юрия Еремичева, положительные характеристики с места работы и смягчающие обстоятельства (У Юрия двое маленьких детей) государственный обвинитель настаивает на лишении свободы на срок 2 года 8 месяцев. Потерпевшей стороной также заявлен гражданский иск на 3 миллиона рублей.
Напомним, произошла 28 мая поздно вечером. Дима переходил дорогу по нерегулируемому переходу. Врачи долго боролись за жизнь мальчика, но спасти его не смогли. Сейчас на этом переходе .
Юрий Еремичев, подсудимый: “Признаю полностью свою вину в данном происшествии, еще раз прошу прощения у Светланы Владимировны за причиненный ей вред и прошу не назначать мне лишения свободы, так как я не смогу возместить моральный ущерб».
В
пятницу подсудимый выступит с последним словом. Приговор должен быть объявлен в этот же день.