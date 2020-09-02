Сегодня в Ленинском районном суде состоялось первое заседание по делу водителя, который сбил 9-летнего Диму Куропаткина.

Сегодняв Ленинском районном суде состоялось первое заседание по делуводителя,который сбил 9-летнего Диму Куропаткинана НижнейДубровеПредыдущее слушание было отменено из-за отсутствия адвоката обвиняемого. Дело рассматривалось в особом порядке, подсудимый полностью признал свою вину. Принимая во внимание личность Юрия Еремичева, положительные характеристики с места работы и смягчающие обстоятельства (У Юрия двое маленьких детей) государственный обвинитель настаивает на лишении свободы на срок 2 года 8 месяцев. Потерпевшей стороной также заявлен гражданский иск на 3 миллиона рублей.Напомним, произошла 28 мая поздно вечером. Дима переходил дорогу по нерегулируемому переходу. Врачи долго боролись за жизнь мальчика, но спасти его не смогли. Сейчас на этом переходе .Юрий Еремичев, подсудимый: “Признаю полностью свою вину в данном происшествии, еще раз прошу прощения у Светланы Владимировны за причиненный ей вред и прошу не назначать мне лишения свободы, так как я не смогу возместить моральный ущерб».пятницу подсудимый выступит с последним словом. Приговор должен быть объявлен в этот же день.