При условии строгого соблюдения требований по «масочному» и дезинфекционному режиму и социальному дистанцированию.

Во Владимирской области разрешается участие зрителей в мероприятиях физкультуры и спорта на открытом воздухе. При условии строгого соблюдения требований по «масочному» и дезинфекционному режиму и социальному дистанцированию. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава региона. «После получения положительного ответа Роспотребнадзора мной внесены соответствующие изменения в 38-й указ» - написал Владимир Сипягин.Но при этом отмечается, чтов регионе по-прежнему запрещены досуговые, развлекательные, физкультурные, спортивные, выставочные, рекламные и иные мероприятия с очным присутствием зрителей, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах и других общественных местах.