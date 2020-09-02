Новая жертва КОВИДа. За последние сутки умер ещё один пациент с коронавирусом. Число умерших во Владимирской области теперь 195. Новых случаев заболевания — 29 в 8 муниципальных образованиях.

Новая жертва КОВИДа. За последние сутки умер ещё один пациент с коронавирусом. Число умерших во Владимирской области теперь 195. Новых случаев заболевания — 29 в 8 муниципальных образованиях. Это на два больше, чем накануне. Всего больных теперь 6 374. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Вязники (7-мь новых пациентов с диагнозом КОВИД). На втором месте Владимир