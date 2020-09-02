Во Владимирской области упразднено 14 карантинных фитосанитарных зон по Золотистой картофельной нематоде.

Во Владимирской области упразднено 14 карантинных фитосанитарных зон по Золотистой картофельной нематоде. Россельхознадзор составил подробный план по ликвидации этого очага. Госинспекторы регулярно проверяли ход работ, выезжали на место, брали пробы и проводили анализы.По результатам исследования почвенных образцов этого года в управлении Россельхознадзора по Владимирской области приняли решение отменить карантинный фитосанитарный режим на площади в 119,77 гектаров, в связи с ликвидацией очагов.Карантинную зону по золотой картофельной нематоде упразднили в нескольких районах области:- в Гусь-Хрустальном районе близ д. Махонино на земельном участке, используемом АО «Рассвет»;- в Суздальском районе близ с. Брутово на участке, принадлежащем ООО ПЗ «17 МЮД», и близ п. Садового на участке, принадлежащем Ягунову П.В..Также, в связи с упразднением, сняты все ограничения на землях населенных пунктов:- в Александровском районе на земельных приусадебных участках в границах п. Балакирево;- в Киржачском районе на земельных приусадебных участках в границах д. Федоровское;- в Меленковском районе на земельных приусадебных участках в границах населенных пунктов с. Илькино, д. Осинки;- в Судогодском районе на земельных приусадебных участках в границах населенных пунктов д. Рогово, д. Марюхино, д. Прокунино, д. Алферово, д. Рычково, д. Михалево.Кроме того уменьшились площади карантинных фитосанитарных зон на земельных приусадебных участках в д. Папулино Меленковского района, в п. Головино и д. Овсянниково Судогодского района. Напомним, она существовала там с 2009 года.