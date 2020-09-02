Досрочно имеют право проголосовать избиратели, которые не смогут прийти на свой участок в день голосования 13 сентября по уважительным причинам.

Сегодня в территориальных избиркомах началось досрочное голосование на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Владимирской области. Досрочно имеют право проголосовать избиратели, которые не смогут прийти на свой участок в день голосования 13 сентября по уважительным причинам. Сообщили в пресс-службе облизбиркома.С графикомголосования можно ознакомитьсяТИК,а также .Также с сегодняшнего дня избиратели могут уточнить сведения о себе в спискахизбирателей. Узнать адрес и телефон своего участка можно с помощью специального на сайтах ЦИК России, Избирательной комиссии Владимирской области.