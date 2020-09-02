Встретить этот гриб можно на пнях, поваленных лиственных и хвойных деревьях.

Во Владимирской области стартовал сезон осенних опят. Встретить этот гриб можно на пнях, поваленных лиственных и хвойных деревьях. Если точно знаете, как не набрать ядовитый улов, тогда немедленно вооружаемся ножами, корзинками и бегом в лес.Часто причиной отравления бывают ложные опята, которые попадают в корзины грибников в больших количествах, так как растут группами и имеют внешнее сходство с опенком осенним. Отличительным признаком настоящего опенка является наличие юбочки вокруг ножки.Любителям собирать грибы нужно быть предельно осторожными – если гриб вызывает малейшие сомнения, лучше его не брать. Также в целях безопасности в лес обязательно нужно брать заряженный телефон и воду.