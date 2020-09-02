В этом году вакцинацией планируется охватить 60% жителей Владимирской области.

Больше 183 тысяч доз вакцины от гриппа поступило 2 сентября на аптечный склад Владимирской области, сообщает пресс-служба областной администрации.Препарат содержит актуальные штаммы гриппа, которые раньше не имели активной циркуляции в России. В связи с этим необходима профилактическая иммунизация населения.«Особенно важно, что прививаясь от гриппа, вы не только защищаете себя от этого заболевания и его тяжелых осложнений, но и снижаете риск заболеть коронавирусом, — говорится в пресс-релизе. — Как известно, грипп значительно ослабляет иммунитет».В этом году вакцинацией планируется охватить 60% жителей Владимирской области, в том числе из групп риска — 75%. В ближайшее время вакцина поступит в медицинские организации.