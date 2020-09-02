Все желающие смогут проверить свои знания о Великой Отечественной войне.

Знать, чтобы помнить. Владимирцев приглашают написать «Диктант Победы»Акция по проверке знаний о Великой Отечественной войне пройдёт 3 сентября. Для участия в «Диктанте Победы» необходимо зарегистрироваться на сайте диктантпобеды.рф, выбрав наиболее удобную для себя площадку.В рамках диктанта всем желающим предстоит ответить на 25 вопросов. Пять из них будут касаться местной тематики. Подготовиться к диктанту можно на том же сайте - там размещаются тренировочные задания в виде коротких тестов по определенной теме. Участники акции смогут получить памятные дипломы. Победители будут определены на федеральном и региональном уровнях. Во Владимирской области уже заявлено 58 площадок.