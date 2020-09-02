К благотворительной акции «Помоги пойти учиться» присоединились полицейские нескольких районов 33 региона.

В рамках благотворительной акции «Помоги пойти учиться» сотрудники полиции региона встречаются со школьниками, оказавшимися в непростых жизненных ситуациях.Традиционно сотрудники УМВД Владимирской области и ОМВД по Камешковскому району посетили Камешковский детский дом. Полицейские поздравили ребят с новым учебным годом, адресовав напутственные слова о важности получения знаний, необходимых для того, чтобы в будущем стать грамотными специалистами своего дела. В непринужденной атмосфере прошли интерактивная игра и концерт, подготовленные сотрудниками Культурного центра УМВД и воспитанниками детского дома. Завершилось мероприятие вручением полезных подарков. Ребята отметили, что такой старт нового учебного года поможет сохранить позитив до следующих каникул.Малообеспеченные и многодетные семьи навестили сотрудники ОМВД России по Петушинскому району. Правоохранители напомнили детям правила поведения в школе и на улице, вручили школьные принадлежности и пожелали быть дисциплинированными учениками.В день знаний сотрудники ОМВД России по Юрьев-Польскому району по сложившейся традиции пришли в гости к детям из подшефной школы-интерната, поздравили ребят с наступающим учебным годом, пожелали успехов в учебе, отличного настроения, а также вручили канцтовары и сладкие подарки. Сюрпризом для ребят стала возможность попробовать себя в роли сотрудника ГИБДД: самостоятельно включить световой спецсигнал, звуковое оповещение и даже воспользоваться рацией. Девочки и мальчики с интересом рассматривали служебный автомобиль, а самые любопытные задавали вопросы о работе полицейских. Гости в погонах напомнили ребятам о важности соблюдения правил дорожного движения, как при ходьбе по улице, так и при нахождении в автомобиле или автобусе.В этот же день на улицах Юрьев-Польского сотрудники ГИБДД обратились к юным пешеходам с напоминанием о необходимости строго соблюдать ПДД.