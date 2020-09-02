Такси столкнулось с электровелосипедом. Авария произошла во Владимире на пересечении улиц Разина и Большой проезд. По словам очевидцев происшествия, водитель легковушки не заметил

Такси столкнулось с электровелосипедом. Авария произошла во Владимире на пересечении улиц Разина и Большой проезд. По словам очевидцев происшествия, водитель легковушки не заметил велосипедиста, ехавшего по обочине. Сергей, житель г. Владимира: По обочине ехал-ехал, а таксист, они, видимо, устали очень сильно, он даже его и не видит, прямо вот на капот и протащил метра 3.