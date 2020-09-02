Для учащихся 5-11-х классов, не пользующихся льготами, стоимость завтрака составляет 40 руб., обеда - 50,0 руб.

Управление образования администрации города Владимира информирует, что с началом нового учебного года в общеобразовательных учреждениях бесплатным питанием обеспечиваются все учащиеся 1-4-х классов (бесплатным завтраком - обучающиеся в первую смену, бесплатным обедом - обучающиеся во вторую смену).По информации пресс-службы администрации города Владимира, бесплатным завтраком и обедом обеспечиваются:- учащиеся начального звена, посещающие муниципальные общеобразовательные учреждения в рамках основной программы или посещающие группу продленного дня не менее 8 часов в день, из категории малообеспеченных семей со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного по Владимирской области;- обучающиеся в классах по адаптированным образовательным программам.Бесплатный завтрак или обед (по выбору) предоставляется учащимся 5-11-х классов:- из малообеспеченных семей со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного по Владимирской области, в том числе находящимся на надомном обучении;- родители которых являются инвалидами I и II групп;- признанным инвалидами.Для учащихся 5-11-х классов, не пользующихся льготами, стоимость завтрака составляет 40 руб., обеда - 50,0 руб.