Полицейскими задокументировано 336 происшествий с материальным ущербом.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 46 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 3 человека погибли и 56 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 6 несовершеннолетних.Полицейскими задокументировано 336 происшествий с материальным ущербом.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 80 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии произошли 4 автоаварии.По предварительной информации пресс-служба УМВД по Владимирской области, 24 августа в Коврове на ул. Брюсова водитель автомобиля «Ауди А6» допустила выезд за пределы проезжей части, где произошел наезд на дерево. В результате ДТП водитель и пассажир направлены на амбулаторное лечение.27 августа в Коврове на проспекте Ленина водитель автомобиля «ВАЗ-2101», при повороте налево допустил столкновение с автомобилем «Киа-Оптима». От удара автомобиль «Киа-Оптима» отбросило на автомобиль «УАЗ-390995». В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-2101» с диагнозом закрытый перелом позвоночника – госпитализирован, а водитель автомобиля «Киа-Оптима» с диагнозом: ссадина левого плеча направлен на амбулаторное лечение.Во Владимире на ул. Мира у д.36В водитель автомобиля «Лада-Калина», при повороте налево не предоставил преимущество автомобилю «Лада-Ларгус». В результате ДТП пассажир автомобиля «Лада-Калина», с многочисленными травмами была госпитализирована.26 августа в Александровском районе водитель автомобиля «Форд–Мондео»выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «Ниссан Мурано». Водитель и пассажиры автомобиля «Форд» госпитализированы с многочисленными травмами.В Петушинском районе 28 августа водитель «Рено Логан» выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «ГАЗ-278814». Водитель «Рено» направлен на амбулаторное лечение.29 августа в Муромском районе водитель «ВАЗ-2113»при совершении обгона создал помеху обгоняемому его автомобилю «Киа Рио», в результате чего последний съехал в кювет и опрокинулся. Водитель «Киа Рио» и пассажир направлены на амбулаторное лечение.В Суздальском районе 30 августа на 29 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля «Киа-Рио», совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель автомобиля «Киа-Рио» с диагнозом: ЧМТ, СГМ направлен на амбулаторное лечение.