Вечером 31 августа компания двое братьев с ребенком одного из них отправились отдыхать возле своей деревни в Бурятии. Мужчины начали распивать алкоголь, а девочке дали поиграть телефон. Та ..

Вечером 31 августа компания двое братьев с ребенком одного из них отправились отдыхать возле своей деревни в Бурятии. Мужчины начали распивать алкоголь, а девочке дали поиграть телефон. Та уронила и разбила его.Хозяин гаджета – дядя девочки – заставил ее положить руку на пень и ударил по ней топором, передает телеканал "". Ребенок лишился двух пальцев. Мужчину задержали, а пострадавшую доставили в больницу.Сообщается, что девочка до сих пор находится в шоковом состоянии. Семью преступника проверяет детский омбудсмен Наталья Ганькина.