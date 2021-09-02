Сегодня сотрудники ППС несут службу во всех районах Владимирской области.

Точкой отсчета в формировании и развитии патрульно-постовой службы принято считать приказ Центрального административного управления НКВД РСФСР № 4 от 2 сентября 1923 года. Именно тогда была утверждена «Инструкция постовому милиционеру», в которой нашли отражение общие положения о постовой службе и обязанности милиционера.Спустя несколько лет после издания приказа подразделения ППС были созданы практически во всех крупных городах страны. Сотрудники постовой службы в белой форме с нагрудным жетоном и милицейским жезлом наблюдали за правопорядком в общественных местах.Отдельный батальон патрульно-постовой службы милиции при УВД Владимирской области был создан в 1980 году.В начале своего образования батальон состоял из трех рот ППС, приданных районным отделам милиции города и взвода быстрого реагирования, который решал различные служебные задачи по всей области.В 1993 году, после создания ОБ ППС г. Владимира, часть личного состава была переведена в состав этого подразделения, а батальон разделили на роту спецназначения и роту ППС, сотрудники которых несли службу на территории пяти патрульных участков в районных центрах области. Позже личный состав передали в состав райотделов.Сегодня сотрудники патрульно-постовой службы есть во всех районах Владимирской области. В состав службы включены кинологи и кавалеристы.ППС по праву зовется самой народной службой полиции, ведь её сотрудники всегда на виду. Место службы патрульных - улицы, скверы, парки, другие общественные места. Зачастую сотрудники именно этой службы первыми прибывают туда, где людям нужна помощь.Заслуженно патрульно-постовую службу считают «кузницей кадров» для многих подразделений органов внутренних дел. Сотрудники, прошедшие нелёгкую школу ППС, впоследствии успешно выполняют обязанности участковых, оперативников, становятся руководителями служб и подразделений.В текущем году на территории Владимирской области сотрудниками патрульно-постовой службы пресечено более 32 тысяч административных правонарушений, раскрыто свыше 300 преступлений. Патрульные постовые задерживали граждан, подозреваемых в сбыте наркотиков во Владимире, в хищении имущества в Коврове, в совершении разбоя и угоне автомобилей в Муроме, в краже из магазина в Гороховце, работали и продолжают работать над пресечением и раскрытием преступлений во всех остальных районах области.Зачастую в непростых условиях, проявляя самоотверженность и мужество, сотрудники патрульно-постовой службы полиции с честью выполняют поставленные задачи. Так было и в Коврове, где заместитель командира ОР ППСП МО МВД России «Ковровский» капитан полиции Денис Воронин вместе с коллегами организовал эвакуацию людей из многоквартирного дома после хлопка бытового газа.***Командир отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Владимиру подполковник полиции Роман Запорожец служит в органах внутренних дел 28 лет.Настойчивый, исполнительный и требовательный – так его характеризуют коллеги.- В течении смены полицейские выявляют и пресекают административные правонарушения и преступления, проверяют документы у граждан, при необходимости доставляют в отделы, составляют материалы, выезжают на вызовы…. Выполнять весь объем задач непросто, но возможно, если ответственно относишься к своей работе. Для своих сотрудников стараюсь быть примером, - отмечает Роман Николаевич.Полковник полиции на высоком уровне организует профессиональную подготовку личного состава, лично руководит обучением подчиненных, не считаясь при этом с личным временем.В сложных экстремальных ситуациях, сопряжённых с риском для жизни, подполковник полиции Р.Н. Запорожец действует мужественно, решительно и самоотверженно, что неоднократно доказывал, выполняя служебный долг на территории Северо-Кавказского региона.***Отдельный взвод патрульно-постовой службы (ППС) ОМВД России по Суздальскому району - крайне важное в плане обеспечения общественного порядка подразделение суздальской полиции. Оно по сути всегда на переднем плане борьбы с преступностью и нарушителями правопорядка. Помимо работы на маршрутах, сотрудники ППС (по указанию дежурного дежурной части ОМВД) выезжают по сообщениям о на семейно-бытовых конфликтах, участвуют в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий, осуществляют охрану места преступления до прибытия следственно-оперативной группы.Уже больше года командиром ППС является майор полиции Анастасия Викторовна Пислякова.Уроженка областного центра окончила Владимирский юридический институт и 10 лет служила начальником отряда ФКУ ИК-1. В связи с переездом на постоянное место жительство в Суздальский район, новым местом службы А.В. Писляковой ОМВД. Анастасия Викторовна хорошая спортсменка, постоянно участвовала в соревнованиях по служебному двоеборью, стрельбе из боевого оружия. Вместе с мужем, тоже сотрудником ОМВД России по Суздальскому району, А.В. Пислякова воспитывает двух дочек.Отличным помощником ей является заместитель - Теймураз Нязбеевич Назар-Оглы, майор полиции с 17-летним стажем.За 8 месяцев 2021 года сотрудники ППС составили более 300 административных протоколов (нарушители были оштрафованы или подвергнуты административному аресту), раскрыли несколько преступлений, участвовали в задержании преступников, доставили более 500 граждан для установления личности и причастности к правонарушениям и преступлениям на территории обслуживания.Пример в службе молодым сотрудникам подразделения показывает прапорщик полиции Павел Петрович Карпачёв, который проходит службу в ППС с 2013 года. Павел Петрович - исполнительный грамотный сотрудник, помогает молодым сотрудниками приобрести необходимые для работы навыки.Коллектив ППС ОМВД России по Суздальскому району поздравляет всех коллег с праздником, желает здоровья и успехов на службе!***С сентября 2016 года в ОМВД России по Кольчугинскому району несет службу старший сержант полиции Алексей Шикинов. В настоящее время Алексей занимает должность полицейского - водителя первого отделения отдельного взвода ППСп.- Патрульно-постовая служба ОМВД России по Кольчугинскому району одна из наиболее многочисленных и значимых служб в Отделе. Сотрудники этого отделения следят за безопасностью жизни населения и поддерживают на закрепленной территории правопорядок. В их прямые обязанности входит быстрое реагирование, задержание преступников и предотвращение совершения незаконных действий, - рассказывает о роли службы ППСп Алексей. – Важно всегда быть готовым к разным обстоятельствам.Все свободное от работы время Алексей посвящает своей десятилетней дочке Станиславе и творчеству. Старший сержант полиции является постоянным участником конкурса самодеятельного музыкального творчества МВД России «Щит и лира», где всегда занимает призовые места.