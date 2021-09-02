Выявили еще скрытые сведения о доходах. В Октябрьском районном суде прошло второе заседание по иску бывшего вице-губернатора. Роман Годунин хочет вернуть свою должность, получить зарплату
<a href="https://33live.ru/novosti/02-09-2021-byvshij-vice-gubernator-godunin-cherez-sud-vozvrashhaet-svoyu-dolzhnost-no-sam-na-zasedaniya-ne-xodit.html" target="_blank">Бывший вице-губернатор Годунин через суд возвращает свою должность, но сам на заседания не ходит</a> - Выявили еще скрытые сведения о доходах. В Октябрьском районном суде прошло второе заседание по иску бывшего вице-губернатора. Роман Годунин хочет вернуть свою должность, получить зарплату
[url=https://33live.ru/novosti/02-09-2021-byvshij-vice-gubernator-godunin-cherez-sud-vozvrashhaet-svoyu-dolzhnost-no-sam-na-zasedaniya-ne-xodit.html]Бывший вице-губернатор Годунин через суд возвращает свою должность, но сам на заседания не ходит[/url] - Выявили еще скрытые сведения о доходах. В Октябрьском районном суде прошло второе заседание по иску бывшего вице-губернатора. Роман Годунин хочет вернуть свою должность, получить зарплату