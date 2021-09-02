Выявили еще скрытые сведения о доходах. В Октябрьском районном суде прошло второе заседание по иску бывшего вице-губернатора. Роман Годунин хочет вернуть свою должность, получить зарплату

Выявили еще скрытые сведения о доходах. В Октябрьском районном суде прошло второе заседание по иску бывшего вице-губернатора. Роман Годунин хочет вернуть свою должность, получить зарплату за время вынужденного прогула и компенсацию в полмиллиона рублей за моральный вред. Трудовой договор с Годуниным глава региона расторог в этом июле. Официальная причина – предоставление подложных документов за 2019