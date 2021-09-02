В одном из случаев фигурант оплатил чужой картой свои покупки и снял номер в гостинице.

Следователями Отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование двух уголовных дел в отношении местных жителей. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст.158 УК РФ предъявлено двум ранее судимым мужчинам 36 и 58 лет.По версии предварительного следствия в июне текущего года один из фигурантов нашел банковскую карту неподалеку от продуктового магазина. Обнаружив написанный с оборотной стороны карты пин-код, злоумышленник совершил несколько покупок, расплачиваясь найденной банковской картой за алкоголь и продукты питания.При аналогичных обстоятельствах другой фигурант, найдя банковскую карту, оснащенную технологией бесконтактной оплаты, не только оплатил ею покупки, но и снял номер в гостинице. Закупив алкоголь и продукты злоумышленник отдыхал в номере гостиницы, до того как был задержан сотрудниками полиции.После поступивших в дежурную часть сообщений сотрудниками уголовного розыска был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, изучены смс-уведомления о совершении банковских операций, записи с камер видеонаблюдения и опрошены сотрудники магазинов.В результате подозреваемые и их местонахождение были установлены. В содеянном они сознались.Общий материальный ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 5000 рублей и был полностью возмещен в ходе следствия.В настоящий момент материалы уголовных дел переданы в суд для рассмотрения по существу.