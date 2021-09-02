Белый дом внёс в ЗС законопроект о «гаражной амнистии». Он позволит в упрощённом порядке оформить землю под гаражом. Федеральный закон вступил в силу 1 сентября. «Необходимость его ..

Белый дом внёс в ЗС законопроект о «гаражной амнистии». Он позволит в упрощённом порядке оформить землю под гаражом. Федеральный закон вступил в силу 1 сентября.«Необходимость его принятия обусловлена тем, что в большинстве случаев не зарегистрировано право собственности на земельный участок, поэтому имущество невозможно продать, подарить или передать по наследству», - рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.При этом местные власти могут помогать жителям и проводить мероприятия по выявлению незарегистрированных в ЕГРН гаражей.«Состав и порядок осуществления мероприятий устанавливаются законами субъектов РФ. В целях реализации данной нормы администрация внесла соответствующий законопроект в Законодательное Собрание», - пишут в пресс-службе губернатора.«Гаражная амнистия» продлится до 1 сентября 2026 года.