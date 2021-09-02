«О себе, о профессии, о планах и задачах»

1 мая 2021 года Указом Президента Российской Федерации № 265 на должность председателя Владимирского областного суда назначен Сергей Константинович Шишкин.Перелистывая страницы Вашей биографии, хочется спросить, почему, выбирая профессию, вы отдали предпочтение юриспруденции, что повлияло на выбор Вами жизненного и профессионального пути?- По правде говоря, с детства я не мечтал стать юристам, и тем более судьей. Мои родители и все предки в моём роду были крестьянами. Юристов в нашей семье не было. С выбором профессии определился во время прохождения срочной службы в Вооруженных силах СССР, по окончании которой политотделом дивизии особого назначения им. Дзержинского мне было выдано направление на поступление в Саратовский юридический институт им. Д.И. Курского. После успешного окончания подготовительных курсов в 1985 году, поступил на 1 курс очного отделения данного института.Как раз в период моего обучения зарождались истоки судебно-правовой реформы, многое перестраивалось, в том числе и правовая концепция государства. Все чаще говорили о грядущих изменениях организации судебной системы, во главу угла ставилась мысль о том, что судебная власть имеет важнейшее значение в развитии и становлении гражданского общества, что суд должен стать независимым, должна измениться процедура назначения судей и их статус. Эти идеи в определенной степени воодушевили меня. Кроме того, на мой выбор профессионального пути, безусловно, повлияли мои преподаватели и наставники, которые активно проповедовали эту реформу.Как случилось, что вы связали свою жизнь именно с Владимирским краем?- Родом я из села Саратовской области. С Владимирской древней землей меня и мою семью ничего не связывало, и познания о ней носили чисто информативный характер. Закончив учебное заведение в 1989 году, по государственному распределению был направлен в распоряжение отдела юстиции Владимирского облисполкома. К тому времени я уже имел семью и приехал сюда с женой и сыном. В течение 2-х месяцев я стажировался в Гусь-Хрустальном суде, после чего в октябре 1989 года был избран законодательным органом области народным судьей Петушинского районного народного суда.Получается, что вчерашний студент после стажировки практически сразу начал строить карьеру с должности судьи?- Действительно, в то время законодательство не предусматривало таких жестких требований для занятия должности народного судьи, как сейчас. Обязательным условием для баллотирования на такую должность было наличие юридического образования, достижение 25-летнего возраста, и, конечно, рекомендации советских партийных органов власти. Но справедливости ради, необходимо отметить, в то время отбор будущих прокуроров, следователей и судей начинался уже на этапе поступления в юридический вуз, для получения направления в который требовался 2-х летний стаж работы (службы в армии).Вы более 14 лет возглавляли Петушинский районный суд, а затем Александровский городской суд. Расскажите свои впечатления на этапе руководства этими судами.- Да, с 1989 по 2011 годы я работал в Петушинском районном суде сначала народным судьей, затем исполнял обязанности заместителя председателя суда, в 1996 году стал председателем этого суда. В 2011 году Указом Президента Российской Федерации был назначен председателем Александровского городского суда. В эти периоды, прежде всего, в Петушинском суде, произошло мое становление и формирование как судьи и как личности. Петушинский и Александровский районы области всегда отличались непростой криминогенной обстановкой и относительно повышенным уровнем конфликтности. Вероятно, это можно связать с территориальной близостью к мегаполису.Работая в этих районах, я получил колоссальный опыт и как судьи, и как руководителя, что не осталось не замеченным, и в 2013 году после соответствующего предложения принял участие в конкурсе на замещение должности заместителя председателя Владимирского областного суда, в которой работал 7 лет, возглавляя коллегию по административным делам.Сергей Константинович, почему вы решили принять участие в конкурсе на должность председателя Владимирского областного суда?- Такой выбор я сделал, осознав, что у меня есть достаточный опыт руководителя, и понимая, что имею немалое доверие и поддержку со стороны судейского сообщества региона, когда мои коллеги, руководители судов области не только однозначно поддержали такое мое намерение, но и даже подвели меня к нему. После работы в судах районного и областного уровня, органах судейского сообщества, хорошо зная специфику работы органов правосудия региона изнутри, вижу пути ее дальнейшего развития и совершенствования.Вы носите мантию более 30 лет, сильно ли изменилась судебная система за эти годы?- Конечно, изменилась, как, впрочем, и наше государство и общество. Поменялась структура ее организации, существенно расширилась компетенция суда, появились своего рода органы судейского самоуправления (Советы судей, квалификационные коллегии), создан Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации как специальный орган, обеспечивающий деятельность судов, возродились институты суда присяжных и мировой юстиции. С октября 2019 года стали функционировать надрегиональные апелляционные и кассационные суды, то есть существенно изменилось процессуальное законодательство. В последнее время активно внедряются элементы электронного правосудия. Все эти изменения соответствуют духу времени и необходимы для будущего развития судебной системы.В связи с вступлением в новую должность, решению каких вопросов вы планируете уделить первоочередное внимание?- Главная задача, это, безусловно, эффективное правосудие, то есть обеспечение высокого качества рассмотрения дел при соблюдении разумных сроков судопроизводства.И, конечно, в числе наших приоритетных задач, - подбор и расстановка кадров. Сколько бы ни говорили о цифровизации и модернизации, главное в судебной системе на любом этапе ее развития - это честные и высокопрофессиональные судьи.Не буду скрывать, что проблема, с которой мне пришлось столкнуться в первую очередь, - это определенный дефицит кадров судей, прежде всего руководящего состава. Во многих районных судах идет процесс обновления руководства в связи с окончанием сроков полномочий. Совместно с органами судейского сообщества с учетом возросших требований к претендентам на должность судьи мы пытаемся эти вопросы решать путем подбора достойных кандидатов, которые могли бы успешно пройти все этапы по их назначению Президентом Российской Федерации.Если вопрос с кадрами судей находит в нашем регионе свое оптимальное разрешение, то проблема профессиональных кадров аппарата, к сожалению, длительное время сохраняется, особенно в судах районного звена и на уровне мировой юстиции. Недопустимо низким остается уровень оплаты труда государственных гражданских служащих судебной системы. В условиях, когда заработная плата таких же специалистов в других государственных органах и в коммерческих структурах значительно выше, чем в судах, а служебная нагрузка работников аппарата судов и требования к ним год от года возрастают, происходит отток квалифицированных специалистов. Выпускники юридических вузов предпочитают идти на работу в иные сферы.Данную проблематику мы будем решать совместно с руководителями судов, Управлением Судебного департамента, Департаментом юстиции администрации области.Законопроект о введении государственной судебной службы, к сожалению, не получил одобрения в стенах Государственной Думы, но мы надеемся, что вернемся к его обсуждению на очередном Х Всероссийском съезде судей.Х Всероссийский Съезд судей должен был состояться в декабре 2020 года, но из-за пандемии был перенесен на 2022 год. Как проходит подготовка в нашей области к съезду? Какие вопросы, по вашему мнению, необходимо решить съезду в первую очередь?- Всероссийский съезд служителей Фемиды – одно их важнейших событий в жизни судейского сообщества страны. В течение его работы делегаты будут обсуждать актуальные вопросы деятельности судебной системы, определят дальнейшие перспективы ее развития.В свою очередь областным судом в адрес Совета судей Российской Федерации и руководства Верховного Суда были направлены предложения по вопросам, которые, как нам представляется, должны быть предметом обсуждения на данном форуме. Они касаются оптимизации судебной нагрузки и процессуального законодательства, применения в деятельности судов электронных технологий, совершенствования статуса судей. Съезд судей даст определенный импульс к развитию судебной системы и предопределит наши задачи на ближайшие 4 года.Как бы вы охарактеризовали судебную систему Владимирской области? Как наши владимирские суды смотрятся на фоне других судов России?- Как я уже ранее указывал, с октября 2019 года в Российской Федерации начали свою работу новые кассационные и апелляционные суды. Подводя итоги работы судов области за 2020 год и первое полугодие 2021 года, мы отметили достаточно высокие показатели качества рассмотрения дел нашими судами по результатам их пересмотра Вторым кассационным судом общей юрисдикции. Среди судов округа мы занимаем лидирующие позиции, прежде всего по качеству рассмотрения уголовных дел и дел об административных правонарушениях; по итогам I полугодия 2021 года мы существенно подняли показатели по гражданским делам и занимаем вторую позицию, выше среднего по округу и качество рассмотрения административных дел. Поэтому, полагаю, суды области работают на достойном уровне и успешно справляются со своими задачами.Сергей Константинович, по каким параметрам справедливо оценивать работу судьи? Только ли это качество рассмотрения дел?- Настоящий судья – это, во-первых, профессионал, не только умеющий принять правильное судебное решение, но и способный организовать свою работу и работу аппарата. Кроме того, он должен следовать высоким стандартам морали и нравственности, быть честным, в любой ситуации сохранять личное достоинство, дорожить своей честью, избегать всего, что могло бы причинить ущерб его репутации. Высокий статус судьи – это не благо, а определенного рода бремя, тяжесть которого далеко не каждому юристу по силам.Полагаю, что обязательное качество судьи – это умение создать комфортную и спокойную обстановку в ходе судебного заседания для обеспечения состязательности процесса. Такое поведение судьи, безусловно, минимизирует количество жалоб и сохраняет определенный уровень доверия сограждан к суду.Суд, к сожалению, у многих ассоциируется с карающим органом, в то время как уголовные дела – лишь малая часть нашей работы. Уместно привести высказывание философа Сенеки: «Честный судья осуждает преступление, а не преступника».Основная цель нашей деятельности рассудить, а не осудить, поскольку основную массу судебных дел составляют цивильные споры. Возникновение конфликтов в обществе неизбежно, поскольку мы являемся носителями одинаковых прав, и при невозможности договориться граждане приходят в суд, который является местом для цивилизованного разрешения спора.У вас огромный опыт руководства судом, органом судейского сообщества. Как вы считаете, каковы главные составляющие эффективной работы любого коллектива, какая роль в этом руководителя?- Для достижения успеха любой коллектив, конечно, должен состоять из профессионалов; кроме того, важно, чтобы присутствовала преемственность, безболезненная смена поколений. Я сторонник того, чтобы в трудовом коллективе гармонично сочетались и молодецкая удаль, и мудрость опытных сотрудников. Не вижу ничего плохого в институте наставничества, существовавшего в советские времена. Считаю, что молодых судей следует поддерживать и помогать. Внутри коллектива должны быть ровные и доброжелательные отношения.Главное для руководителя – быть честным с коллективом, не бояться оперативно и объективно обсуждать возникающие проблемы с целью предотвращения в будущем возможных негативных последствий. Вавилонская политика в отношениях, когда говорится одно, делается - другое, думается – третье, не принесет ничего хорошего.В отношениях внутри судейского сообщества мы продолжаем придерживаться принципов и традиций, заложенных уважаемым Владимиром Трофимовичем Мустафенковым, длительное время возглавлявшим коллектив Владимирского областного суда.Многие из нас помнят и равняются на ветеранов системы Светлану Васильевну Дмитриеву, Николая Васильевича Писцова, Зою Владимировну Лыгину, которыми во главу угла в отношениях в коллективе ставились открытость, порядочность, такт, человечность, но вместе с тем принципиальность и государственный подход.Сергей Константинович, работа судьи очень трудоемкая. Находите ли Вы время для отдыха? Как проводите свободное время, чем увлекаетесь?- Выходные дни провожу с семьей, с удовольствием занимаюсь в весенне-летний период садоводством и огородничеством, иногда удается в зависимости от времени года заняться чисто мужскими увлечениями – охотой, рыбалкой.Стараюсь находить время на спорт, увлекаюсь игрой в бильярд. Как сказал когда - то великий русский писать Л.Н. Толстой, «нигде и ни в чем так не проявляется человеческий характер, как за бильярдным столом».Люблю с юношеских лет волейбол. К сожалению, пандемия повлияла на распорядок нашей спортивной жизни. До введения ограничений команда Владимирского областного суда по волейболу регулярно тренировалась, мы весьма успешно выступали на различных турнирах.Стали традиционными Спартакиады судейского сообщества Владимирской области. Первая Спартакиада успешно стартовала в мае 2010 года на стадионе «Динамо» в г. Петушки. Глубоко убежден, что это мероприятие сплотило судейское сообщество региона, укрепило взаимоотношения, повысило командный дух в коллективах. Эти турниры побудили многих из нас как в прежние годы, пойти в спортзал, что безусловно влияет и на здоровый образ жизни. Поэтому со своей стороны буду всячески содействовать, чтобы спортивное движение внутри нашего сообщества не останавливалось, и планирую поддерживать сложившиеся традиции проведения таких спортивных встреч.