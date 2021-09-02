Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 49 570 владимирцев.

Во Владимирской области на 2 сентября выявлено 175 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 35 человек. Ещё 23 жителя подхватили опасную инфекцию в Муромском, 22 - в Ковровском, 18 - в Гусь-Хрустальном, 12 - в Вязниковском районах. По 9 инфицированных выявлено в Кольчугинском и Суздальском, по 8 - в Киржачском, Юрьев-Польском и Петушинском районах. По 6 пациентов с ковидом прибавилось в Собинском и Александровском, 4 - в Судогодском, 3 - в Меленковском, 2 - в Селивановском районах. Ещё два положительных теста пришли жителям ЗАТО Радужный.Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 49 570 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 11 465 случаев во Владимире, 5799 - в Гусь-Хрустальном районе, 5348 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.