Подрядчик почти завершил работы на первой половине сооружения.

Во Владимире ремонт моста у ДТЮ завершат к 1 ноября.Как сообщили в пресс-службе мэрии, основные работы на первой половине объекта выполнены. Осталось установить перила, перенести блоки ограждений и доделать деформационные швы. Далее подрядчик перейдёт на вторую половину сооружения.Напомним, что с 10 мая по мосту ограничено. Для проезда транспорта и прохода владимирцев открыты одна полоса дороги и пешеходный тротуар. Для машин организуют реверсивное движение. Альтернативный вариант заезда к домам и ДДюТ возможен через улицу Пушкарскую. Посадка и высадка пассажиров производится на остановке возле моста.Длина моста 64 метра. Он построен в 1987 году, но ни разу капитально не ремонтировался. На эти цели выделили 13,76 млн рублей.