Председатель правительства РФ Михаил Мишутин провел открытую лекцию на просветительском форуме Новое Знание.

Председатель правительства РФ Михаил Мишутин провел открытую лекцию на просветительскомфоруме "Новое Знание".В рамках федерального образовательного форума Российского общества "Знание" премьер-министр Михаил Мишустин рассказал школьникам и студентам о развитии новых технологий. Встреча с участниками II Просветительскогомарафона "Новое Знание"прошла в формате открытого урока.Председатель правительства РФ подчеркнул, что воссозданное президентом общество "Знание" занимается развитием кругозора молодых людей, организовывая для них многочисленные лекции, мастер-классы и встречи с экспертным сообществом.В ходе выступления политик затронул тему современных трендов, которые влияют на будущее. Он также рассказал молодежи о вызовах, стоящих перед Россией."Сегоднярастет спрос на технологии, которые связаны с кибербезопасностью, собеспечением работы IT-решений. Таких как управлениеинцидентами – от пожаров или преступлений до пандемии. Автоматизированныепредложения инцидент-менеджмента позволяют быстрее реагировать на любыепроисшествия через интерфейс этой программы", – рассказал Мишустин.Кроме того, глава кабмина подчеркнул, что правительство РФ сейчас занимается ускорением социально-экономического инаучно-технологического развития страны. По его мнению, этого невозможно добиться без использования передовых технологий и последующегоперераспределения рынка труда при котором появляются новые профессии.Мишустин отметил, что в эпоху цифровой трансформации товары замещаются виртуальнымиуслугами и возрастает значение нематериальных активов. По его словом, у людей даже с небольшимкапиталом появляется возможность создавать новую наращиватькапитализацию своих идей.При этом он особо подчеркнул, что роботы не смогут заменить людей, потому что только человек способен собрать настоящую команду и повести ее за собой. Также Мишустин обратил внимание на изменение климата. Председатель правительства призвал школьников и студентов следить за этими процессами и бережно относиться к природе.