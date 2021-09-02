Мэр Москвы Сергей Собянин осмотре ход модернизации Курьяновских очистных сооружений АО Мосводоканал. Градоначальник сообщил, что основные работы завершатся до конца 2021 года.

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотре ход модернизации Курьяновских очистных сооружений АО "Мосводоканал". Градоначальник сообщил, что основные работы завершатся до конца 2021 года.Вместе с Курьяновскими продолжается комплексная реконструкция Люберецких очистных сооружений. Объем работы – громадный, отметил Собянин.Реконструкция Курьяновских очистных сооружений идет уже 10 лет. Фактически строится новый комплекс, подчеркнул градоначальник."Очистные сооружения, которые служили более полувека, постепенно превращаются в современные, новые, которые исключают какие-то резкие запахи, сероводород, уменьшают концентрацию вредных веществ, улучшают воду, которая сбрасывается в Москву-реку после очистных сооружений", – сказал Собянин.Для анализа качества воды на Курьяновских очистных сооружениях изменили подход к контролю стоков. Вместо одного раза в месяц процедура проводится до восьми раз."Мы смотрим основные показатели: какая вода приходит на очистные сооружения, и поэтапную ее очистку от всех этапов очистки – от механической и биологической дальше до стоков, которые сливаются в реку", – сообщила глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева.Для устранения неприятных запахов специалисты перекрыли первичные отстойники сточных вод, подводящие каналы и другие источники. Использовались более компактные и экономичные в эксплуатации плоские плавающие перекрытия.