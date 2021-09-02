По предварительным данным, в городском автобусе у 82-летнего доктора технических наук возник конфликт с другим пассажиром.

«Участковые уполномоченные полиции Отдела МВД России по Пресненскому району города Москвы задержали подозреваемого в причинении побоев известному специалисту в области авиакосмической медицины.По предварительным данным, в городском автобусе у 82-летнего доктора технических наук возник конфликт с другим пассажиром. Когда ученый вышел на остановке на Тишинской площади, незнакомец проследовал за ним, высказывая оскорбления.В арке дома он несколько раз ударил мужчину по голове, сбив с ног. Поднявшись, потерпевший продолжил идти к своему дому. Злоумышленник пытался ворваться за ним в подъезд, но мужчине удалось удержать и закрыть дверь.Согласно медицинскому заключению потерпевший получил ушибы и ссадины.В ходе проведенных мероприятий полицейские в Центральном округе Москвы задержали подозреваемого, 54-летнего жителя столицы.Сотрудником отделения дознания отдела МВД России по Пресненскому району города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 116 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк