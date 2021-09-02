Депутаты Законодательного собрания напомнили губернатору о тех, кто оказался без премии. Суть в том, что по распоряжению обладминистрации, к новому учебному году учителя и воспитатели

Депутаты Законодательного собрания напомнили губернатору о тех, кто оказался без премии. Суть в том, что по распоряжению обладминистрации, к новому учебному году учителя и воспитатели должны получить по пять тысяч рублей. Это благодарность за отличную работу в сложных условиях коронавирусных ограничений. Однако, к примеру, нянечек и тренеров в документе не упомянули, отмечают депутаты. Фракция «Единая