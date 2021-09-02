Около университетской аудитории, где работала Лариса Сёмина появилась мемориальная табличка. Рядом – портрет и фотоколлаж с рассказом о жизни и творчестве певицы, композитора и педагога.

Около университетской аудитории, где работала Лариса Сёмина появилась мемориальная табличка. Рядом – портрет и фотоколлаж с рассказом о жизни и творчестве певицы, композитора и педагога. Об этом сообщила дочь Ларисы Сёминой – Дария в соцсетях. Напомним, заслуженного работника культуры, профессора ВлГУ Ларисы Сёминой не стало в прошлом году на 59-м году жизни. Она стояла у