В полиции рассказали новые подробности страшного ДТП с участием пяти подростков во Владимирской области. Как стало известно от пресс-службы УМВД области, последствия аварии могли быть куда

В полиции рассказали новые подробности страшного ДТП с участием пяти подростков во Владимирской области. Как стало известно от пресс-службы УМВД области, последствия аварии могли быть куда серьезнее, если бы на помощь пострадавшим подросткам во время не подоспели сотрудники патрульно-постовой службы. Напомним, ДТП произошло ночью 30 августа в городе Струнино: ВАЗ-11 модели влетел в дерево и