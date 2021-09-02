Джо Байден проделал долгий путь перед тем, как он стал президентом США. О политической карьере самого возрастного американского лидера – в материале Дни.ру.

Джо Байден проделал долгий путь перед тем, как он стал президентом США. О политической карьере самого возрастного американского лидера – в материале "Дни.ру".Джозеф Байден родился в Пенсильвании 20 ноября 1942 года. Детство и юность он провел в штате Делавэр, где окончил школу и университет. В 23 года он получил диплом по истории и политологии. Через несколько лет Джо завершил обучение в юридической школе Сиракузского университета в штате Нью-Йорк. Тогда он получил степень доктора права.В 1970-м 28-летний Байден был избран членом Совета округа Ньюкасл. Через два года молодой политик подал в отставку, поскольку собрался в Сенат США. Тогда он победил действующего сенатора Калеба Боггса, что стало большой неожиданностью. На протяжении шести лет Джо был самым молодым американским сенатором.Байден пробыл в Конгрессе целых 36 лет. За это время он успел возглавить и юридический комитет, и комитет по международным делам. Кстати, в 1979-м он посетил Москву, где обсудил с министром иностранных дел СССР Андреем Громыко новые положения Договора об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-II).Байден трижды пытался стать президентом США. Первый раз политик баллотировался в 1988 году, однако принял решение покинуть гонку после того, как его обвинили в плагиате. Один из кандидатов в президенты Майкл Дукакис уличил Байдена в использовании чужих слов в предвыборной кампании. Это заметили и журналисты.Во второй раз конгрессмен попытался попасть в Белый дом только через 30 лет – в 2008-м. Однако после первых праймериз он отказался от президентской гонки. В том году американским лидером стал Барак Обама, который, кстати, позвал Байдена на должность вице-президента.Получив новую работу, бывший конгрессмен занимался внешней политикой. Например, он выступал против увеличения контингента американских войск в Афганистане и говорил о необходимости вывода Вооруженных сил США из Ирака. А еще Байден поддерживал перезагрузку отношений Вашингтона и Москвы, но после событий 2014 года (конфликт на востоке Украины, присоединение Крыма к РФ) политик изменил свою риторику.Еще в 2016-м Байден сообщал о своем намерении вновь принять участие в выборах. Когда к власти пришел республиканец Дональд Трамп, демократ начал преподавать международную дипломатию студентам Университета Пенсильвании. Также он возглавил Центр дипломатии и глобального взаимодействия имени Пенна Байдена.В 2020-м экс-вице-президент сдержал обещание и принял участие в президентской гонке. Во время предвыборной кампании Дональд Трамп всячески высмеивал своего оппонента, который часто путал слова. 78-летний демократ даже получил прозвище "сонный Джо". Тем не менее, Байден смог завоевать доверие американского народа и стать 46-м президентом США.Джо Байден – самый пожилой американский лидер. Его президентский срок завершится в 2024 году. Тогда политику будет 82 года.