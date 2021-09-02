1 сентября в городе Саров открылся новый филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова – МГУ Саров.

сентября в городе Саров открылся новый филиал Московского государственногоуниверситета имени М.В. Ломоносова – "МГУ Саров".Торжественная церемония открытия началась с поднятиягосударственного флага России и исполнения национального гимна академическимхором Нижегородского государственного университета. Особый статус мероприятияподчеркивался присутствием высокопоставленных гостей.В открытии вуза приняли участие президент РАНАлександр Сергеев, генеральный директор Госкорпорации "Росатом" АлексейЛихачев, научный руководитель Федерального ядерного центра Вячеслав Соловьев, директорфилиала "МГУ Саров" Владимир Воеводин, руководители Всероссийскогонаучно-исследовательского института экспериментальной физики, на базе которогосоздан филиал. Также дистанционно студентов поприветствовал ректор МГУ ВикторСадовничий.В свою очередь, выступая перед магистрантами, АлексейЛихачев подчеркнул, что "МГУ Саров" станет образовательной база Национальногоцентра физики и математики. По его словам, на базе филиала будет созданаполноценная исследовательская инфраструктура, расширится кампус. Глава"Росатома" уверен, что вуз сможет привлечь ученых со всего мира."Мое понимание главной задачи, чтобы выпускникинашли себе интересную работу здесь, в Сарове, в центре исследований (НЦФМ),который будет развиваться рядом с университетом", – отметил Лихачев.Кроме того, генеральный директор ГК "Росатом" провелонлайн-лекцию для российских и иностранных студентов в рамках марафона общества"Знание". Лихачев рассказал ребятам об уникальных компетенциях и технологияхбудущего. К дистанционной беседе присоединились именитые зарубежные эксперты: руководительАгентства по ядерной энергии ОЭСР Уильям Мэгвуд и глава международного проектапо сооружению Международного экспериментального термоядерного реактора (ITER) БернарБиго.Отметим, что обучение в саровском филиале МГУ начнется2 сентября по пяти магистерским программам. С первых дней студенты смогутзаняться фундаментальными исследованиями. На базе вуза действуют уникальныелаборатории. Это позволит в ходе научных работ получить результаты, имеющеезначение на мировом уровне.В этом году строгий отбор прошли 50 лучшихбакалавров – выпускников ведущих российских технических вузов. 20 магистрантовбудут обучаться по направлению "Физика", 30 – по направлению "Прикладнаяматематика и информатика". Занятия будут проводиться по уникальной программе,разработанной специально для филиала. Преподаватели – сотрудники МГУ иРФЯЦ-ВНИИЭФ, а также ведущие ученые РАН и предприятий "Росатома".