Депутат Госдумы прокомментировал поведение Владимира Зеленского во время визита в США.

Депутат Госдумы прокомментировал поведение Владимира Зеленского во время визита в США.В Белом доме состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко высмеял поведение и тактику переговоров украинского президента.По словам парламентария, Зеленский вел себя нагло и наигранно пытался диктовать свои условия, однако очевидно. что к нему никто не прислушается.Онищенко отметил, что Зеленский пытался выторговать хоть какие-то преференции для своей страны у США, пишет . При этом он говорил нелепо и как-то "по-пацански", что смотрелось возмутительно с точки зрения дипломатии."Впечатление от заявлений господина Зеленского такое: нахаленок на паперти. Приехал с протянутой рукой, но ведет себя очень нахально и даже нагло", — заявил Онищенко.Депутат добавил, что украинский лидер пытается диктовать Западу условия переговоров оп транзиту российского газа через Незалежную, но все прекрасно понимают, что здесь на первом месте для ЕС интересы Германии и других европейских стран.При этом Онищенко подчеркнул, что "Северный поток – 2" является российским проектом, и распоряжаться им будет только наша страна.Напомним, по итогам поездки украинского лидера в США было принято совместное заявление сторон. В документе говорилось в частности и о транзите газа. В документе также говорится о противодействии российской агрессии.В целом политологи назвали визит Владимира Зеленского в США унизительным.