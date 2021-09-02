В Роскачестве заявили, что некоторые производители продают рис более низкого качества, чем заявлено на упаковке.

Роскачество завершило 20-ти торговых марок, которые проверили по 443 показателям качества и безопасности. По заявлению на этикетке — это рис первого и третьего сортов (круглозерный). В ходе исследования эксперты установили, что рис шести производителей не соответствует заявленному на этикетке сорту, что является нарушением прав потребителей на достоверную маркировку. Рис только одной марки, произведенный в Ростовской области, можно назвать «идеальным» — товар претендует на получение российского Знака качества.Обман в маркировке: сорт риса не соответствует заявленномуОдин из показателей, определяющих сорт риса — количество дробленых ядер (то есть обломков зерен). Чем выше сорт, тем ниже предельно допустимое их содержание. Согласно ГОСТ, в первом сорте должно быть не более 9% дробленых ядер, в третьем — не более 25%.В ходе исследования оказалось, что у риса 6 марок повышенное содержание «дроблёнки» — это является несоответствием заявленной сортности продукции по ГОСТу.На упаковке риса собственной торговый марки Пятёрочка «Красная цена» указано, что это рис третьего сорта, однако судя по количеству дробленых зерен, качество риса ему не соответствует вовсе: «дроблёнки» оказалось 49,6% (при допустимых 25%). У орловского риса ««Каскад» дробленое зерно составляло 40,76%, что также не соответствует заявленному третьему сорту.Рис торговых марок «На здоровье», Astoria, «ВкусВилл» и Super при заявленном первом сорте им не является: дробленых зерен у риса этих марок оказалось больше, чем того требует ГОСТ (не более 9%).Кроме того, у риса Victoria (23,2% дроблёнки) и «Алтайская сказка» (10,2%) нет указания, что они изготовлены по ГОСТ, однако на упаковке заявлен первый сорт. Указывать сорт может лишь тот производитель, рис которого изготовлен по ГОСТу. Если же товар изготовлен по техническим условиям производителя, указание сорта является маркетинговым ходом, вводящим потребителя в заблуждение.риса не обманывают в маркировке по части заявленного сорта и уложились по этому показателю в ГОСТ.Пластиковый рис или настоящийДля того, чтоб это выяснить эксперты оценили такой показатель, как объем крахмала в крупе. Рис должен состоять из воды, минеральных веществ (натрий, калий, кальций, железо), а также витаминов и углеводов (крахмала). Последние составляют большую часть.У риса каждого из брендов процент углевода составил 85-89%, что говорит о том, что рис — настоящий, а вот страхи потребителей в части содержания пестицидов и вредителей в рисе оказались не напрасны.«Химия» и вредители в рисеВ рисе Victoria обнаружен мертвый рисовый долгоносик. Это жук размером 2,5–3,5 мм, который попадает в культуру при несоблюдении условий хранения крупы на производстве или при ее реализации (например, если упаковка недостаточно герметична, он может залезть в крупу уже в магазине). Съесть сваренного с кашей вредителя несмертельно, но в любом случае, его наличие в крупе является нарушением технического регламента Таможенного союза 021/2011.В аналогичном исследовании 2016 года в рисе были найдены живые вредители: «Яровое поле», «Скайфуд» (по 1 шт.), «Шебекинский» (6 шт.) и «Тугова гора» (34 шт.)В этом году в рисе 11 торговых марок зафиксированы следовые количества пестицидов. В основном это фунгициды. Превышений уровня, допустимого законодательством, не выявлено.Идеальный рис — претендент на Знак качестваПо результатам исследования 2021 года рис торговой марки «Степь», произведенный в Ростовской области, единственный, кто соответствует опережающим требованиям стандарта Роскачества и является претендентом на получение российского Знака качества. В нем отсутствуют пестициды даже в следовых количествах, крупа свежая, показатель влажности и другие параметры в норме.Маркетинговые уловки: на что обратить внимание при выборе«Отлично разваривается», «100% натуральный», «Отборное зерно» — эти и другие заявления украшают пачки с рисом.Так, рис «На здоровье», на котором указано, что продукт имеет «диплом победителя областного конкурса качества» имеет превышения по дробленому зерну, а также содержит следовое количество пестицидов.Рис марки «Царь» заявлен как имеющий эко-сертификат, однако согласно закону об органической продукции, есть только одна официальная маркировка, подтверждающая повышенное качество и безопасность продукта — это Чтобы его получить, необходимо пройти необходимую сертификацию. Все остальные подобные заявления: «натуральный», «эко», «био» и др. — маркетинг. Аналогичная ситуация с заявлением «100% натуральный» на упаковках риса «Алтайская сказка» и Astoria.Веерное , проведенное Роскачеством в 2016 и 2021 годах, показывает общую картину качества круглозерного риса в стране. В целом отечественный рынок риса можно назвать достаточно конкурентным и имеющим экспортный потенциал, хотя проблем в нем хватает.