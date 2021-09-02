На пожарах и в ДТП сотрудники МЧС спасли более 250 человек.

С начала года во Владимирской области произошло шесть чрезвычайных ситуаций. Об этом в ходе совещания замгубернатора Германа Елянюшкина с руководящим составом ГУ МЧС региона доложил первый заместитель начальника управления Руслан Блинов.«Зарегистрировано около 2500 пожаров, в том числе 847 возгораний в домах, 573 случая воспламенения сухостоя. На пожарах спасён 191 человек. Более 760 раз сотрудники ведомства выезжали на ДТП, спасены 77 пострадавших», - рассказал Руслан Блинов.Белый дом и МЧС обсудили проблемы, требующие решения на уровне области.В частности, рассматривался вопрос об укреплении в регионе видов пожарной охраны. Герман Елянюшкин отметил, что администрация готова разработать программу по закупке техники и строительству пожарных частей.