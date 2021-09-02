Рабочего насмерть завалило землей. Как сообщает ковровский спасатель-блогер Михаил Быков, инцидент с рабочим произошел днем 1 сентября. Спасателям ПСО поступило сообщение о том, что на улице

Рабочего насмерть завалило землей. Как сообщает ковровский спасатель-блогер Михаил Быков, инцидент с рабочим произошел днем 1 сентября. Спасателям ПСО поступило сообщение о том, что на улице Володарского при проведении земляных работ обвалился грунт, под завалами оказался один из рабочих. Спасатели прибыли на место и увидели, что рабочие пытались сами вытащить коллегу. Рабочие откапывали своего коллегу.