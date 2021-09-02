Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден принял участие в марафоне российского общества Знание.

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден принял участие в марафоне российского общества "Знание".Просветительский марафон "Новое знание" проходит с 1 по 3 сентября. В четверг на мероприятии выступил Эдвард Сноуден – экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Он рассказал россиянам об опасности смартфонов.По словам Сноудена, компании-производители гаджетов могут попытаться получить доступ к данным, которые хранятся на устройстве. "Они начинают просматривать ваши телефоны, и искать они могут все что угодно", – предупредил бывший разведчик.Комментируя недавнюю инициативу компании Apple, связанную с мониторингом гаджетов на предмет хранения контента с жестоким обращением с детьми, Сноуден отметил: как только в корпорации заявят, что они могут просматривать данные на телефоне, налицо будет факт серьезного нарушения приватности."Подумайте, сможет ли Apple отказать правительствам США, России, Китая, Франции или Великобритании? Разумеется, нет", – сказал он.Во время выступления Сноуден также признался, что плохо знает русский язык. Он усомнился, что когда-нибудь будет говорить по-русски так хорошо, как его дети. Бывший сотрудник спецслужб США пошутил, что сыну придется учить его русскому языку.А еще Сноуден на марафоне "Новое знание" оценил свои шансы получить Нобелевскую премию мира, на которую он был выдвинут в этом году вместе с основателем организации WikiLeaks Джулианом Ассанжем и его информатором Челси Мэннинг. Экс-разведчик считает, что этого никогда не случится. "Никто мне премию не даст", – уверен он.Напомним, восемь лет назад Эдвард Сноуден рассказал, что спецслужбы США и Великобритании передают друг другу персональные данные своих граждан, полученные с помощью электронной слежки. Опасаясь преследования со стороны американского правительства, бывший разведчик просил политическое убежище у многих стран, в том числе России. В 2014-ом он получил вид на жительство в РФ.